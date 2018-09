iPhone XS ed iPhone XS Max: le promozioni di Tre per l'acquisto a rate

Continua il nostro coverage all'interno dei cataloghi dei principali operatori telefonici per scoprire le offerte proposte agli utenti sull'acquisto dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max. A qualche ora dalla pubblicazione delle promozioni TIM e Vodafone, è il turno di Tre Italia.

Salvo proroghe, le offerte saranno disponibili fino al prossimo 21 Ottobre e sono rivolte sia ai già clienti che a coloro che hanno intenzione di effettuare la portabilità.

Come di consueto, gli smartphone potranno essere acquistati in base a tre offerte: All-In Power, che si rinnova appositamente per i cellulari della casa di Cupertino, Free Power ed All-In X Pro, con quest'ultima indirizzata ai professionisti.

Le nuove All-In Power e Free Power a differenza delle precedenti includono 10 gigabyte di navigazione in più per un totale di 60 gigabyte.

Vediamo però il contenuto delle varie offerte.

iPhone XS 64 gigabyte

Partiamo come da protocollo dal modello base, che con Free Power prevede un anticipo di 169 Euro ed un canone mensile da 44,99 Euro, ovviamente per trenta mesi.

All-In Power invece ha un metodo di sottoscrizione diverso, con il canone mensile (9,90 Euro) e la rata dello smartphone (30 Euro) divisi.

iPhone XS 256 gigabyte

Acquistando il medio gamma della linea XS con Free Power, è richiesto un contributo iniziale di 199 Euro a cui si aggiungono trenta rate da 49,99 Euro al mese.

All-In invece ha un costo di 35 Euro al mese, a cui aggiungono i 9,99 Euro dell'offerta, e l'anticipo sempre di 199 Euro.

iPhone XS 512 gigabyte

Free Power su iPhone XS da 512 gigabyte ha un costo di 54,99 Euro al mese per trenta rate ed un anticipo di 369 Euro, mentre All-In Power ha un costo mensile di 40 Euro ed un contributo di 289 Euro.

iPhone XS Max 64 gigabyte

Per il modello Max, scegliendo Free Power è necessario un anticipo di 299 Euro e 49,99 Euro al mese per trenta rate. Coloro che hanno intenzione di scegliere All-In Power invece risparmieranno sull'anticipo (269 Euro) e sulle rate da 30 Euro, a cui si aggiungono i 9,99 Euro per l piano tariffario che include minuti illimitati, 60 gigabyte di internet e 6 mesi di Apple Music.

iPhone XS Max 256 gigabyte

Per la versione da 256 gigabyte di iPhone XS Max, su Free Power i costi sono di 299 Euro di contributo iniziale e 49,99 Euro di rete mensili, con durata sempre di 30 mesi.

Stesso anticipo anche per All-In Power, ma le rate passano a 35 Euro al mese, più i 9,99 Euro di piano tariffario.

iPhone XS Max 512 gigabyte

Infine, per l'XS Max con Free Power sono richiesti 369 Euro di anticipo e 54,99 Euro di rate mensili, per trenta mesi.

Con All-In Power l'anticipo è lo stesso, mentre la rate dell'iPhone è di 40 Euro, a cui si aggiungono i 9,99 Euro di traffico.

Le offerte per professionisti prevedono la vendita del dispositivo tramite rate della durata di trenta mesi e chiaramente domiciliazione bancaria o carta di credito.