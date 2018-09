iPhone XS ed iPhone XS Max: ufficiale l'offerta di TIM per l'acquisto a rate

Dopo quella di Vodafone, che vi abbiamo riportato su queste pagine qualche ora fa, è tempo di passare alle offerte proposte da TIM ai propri clienti per l'acquisto dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, che sono disponibili da oggi in Italia.

Le promozioni in questione sono disponibili fino al 28 Ottobre, salvo eventuali proroghe ovviamente. Ovviamente per la rateizzazione è previsto addebito su carta di credito o un conto corrente.

iPhone XS 64 gigaybte

Per iPhone XS da 64 gigabyte si parte da una promozione base smartphone incluso per i piani ricaricabili da 35 Euro al mese per trenta mesi con anticipo di 149 Euro.

I clienti TIM Next potranno accedere ad un prezzo più vantaggioso rispetto ai clienti standard, pagando 30 Euro al mese (sempre con un vincolo di trenta mesi) a cui si aggiunge un contributo iniziale di 299 Euro.

TIM Next, che consente di cambiare ogni anno lo smartphone, però obbliga i clienti alla sottoscrizione di una garanzia da 5,90 Euro al mese e che copre danni accidentali. E' presente anche l'opzione da 8,90 Euro, che include anche il furto.

iPhone XS 256 gigabyte

Per il modello di mezzo della linea XS, la promozione standard è sempre di 35 Euro al mese per 30 mesi, ma con contributo iniziale di 319 Euro. Stessi prezzi anche per i clienti TIM Next.

iPhone XS 512 gigabyte

Per iPhone XS da 512 gigabyte invece la rata mensile per il piano ricaricabile passa a 39 Euro, con il contributo iniziale di 429 Euro. In questo caso però non è possibile accedere all'offerta Tim Next.

iPhone XS Max 64 gigabyte

Entriamo ora nel campo di iPhone XS Max. Partiamo chiaramente dal modello con 64 gigabyte, che prevede un contributo iniziale di 129 Euro e 39 Euro al mese per tenta mesi.

Si tratta anche dell'unico modello Max per cui si può accedere al piano TIM Next, a 35 Euro al mese per tenta mesi con anticipo di 249 Euro. Chiaramente le condizioni sono le stesse di iPhone XS da 64 gb.

iPhone XS Max 256 gigabyte

Per iPhone XS Max da 256 gigabyte è previsto un anticipo di 299 Euro e trenta rate da 39 Euro al mese.

iPhone XS Max 512 gigabyte

Chiudiamo la nostra carrellata di offerte TIM con il modello ultra top di gamma, per cui l'anticipo è di 529 Euro, ed il contributo mensile da versare per trenta mesi di 39 Euro.