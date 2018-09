iPhone XS ed iPhone XS Max: via alle prime spedizioni. In consegna da domani

A poco più di una settimana dalla presentazione ufficiale, iPhone XS ed iPhone XS Max sono già pronti a finire tra le mani di coloro che li hanno preordinati. Apple infatti ha già iniziato le spedizioni dei dispositivi, che saranno consegnati domani dai vari corrieri.

Il corriere incaricato della distribuzione dei due melafonini ha ricevuto la presa in carico da parte degli stabilimenti ed i pacchi sono già in viaggio.

Nelle ultime ore le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto la mail con il codice di tracciabilità si sono moltiplicate, ed in tutti i casi la consegna è prevista per domani, 21 Settembre, entro il termine della giornata.

A giudicare da quanto affermato da molti, i dispositivi hanno registrato un ottimo riscontro: in particolare, iPhone XS Max sarebbe stato il preferito dagli utenti, mentre con iPhone XS avrebbe registrato una domanda inferiore alle aspettative.

Nella giornata di domani partirà la commercializzazione al pubblico. La disponibilità però dovrebbe essere bassa, da Apple fanno sapere che il primo lotto di unità sarebbe già andato sold out e le spedizioni sono previste solo per il prossimo 5 Ottobre, almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo.

Per tutti coloro che invece hanno prenotato il ritiro in negozio, basta recarsi in uno degli Apple Store ed effettuare il pagamento per completare la procedura.

Fateci sapere attraverso i commenti se anche voi avete ricevuto la mail di conferma della spedizione oppure se aspetterete un pò prima di procedere all'acquisto.