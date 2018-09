iPhone XS fa paura su Antutu: supera di quasi 100.000 punti il precedente record

I benchmark lato smartphone vengono spesso utilizzati dalle aziende per sponsorizzare i loro prodotti. Apple, però, è sempre stata cauta nell'utilizzare questa informazione durante i suoi keynote di presentazione, lasciando la scoperta al pubblico. Ebbene, è arrivo il primo punteggio Antutu di iPhone XS e dobbiamo ammettere che fa paura.

363.525 punti. Quasi 100.000 in più del precedente record dei dispositivi iOS, con iPad Pro che si fermava a circa 270.000 punti e iPhone X a circa 230.000. Parlando di Android, invece, il primo dispositivo della lista è lo smartphone da gaming Xiaomi Black Shark, che però si ferma a circa 290.000 punti.

Insomma, un punteggio particolarmente alto, che dimostra la potenza del nuovo chip A12. Vi ricordiamo che per iPhone XS si parte da un prezzo base di 1.189 Euro, con la variante da 256 gigabyte acquistabile a 1.359 Euro e quella da 512 gigabyte a 1.589 Euro.

Tuttavia, questo nuovo record potrebbe essere presto messo in discussione da Huawei Mate 20, che si vocifera essere un mostro di potenza grazie al suo processore Kirin 980. Pensate che, qualche mese fa, un presunto benchmark non verificato dello smartphone era apparso online, facendo segnare punteggi simili a quelli di iPhone XS. Non sappiamo, però, se il recente "scandalo" che ha coinvolto in tal senso la società cinese potrebbe ridimensionare in qualche modo il tutto. Staremo a vedere.