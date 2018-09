iPhone XS: in rete un concept basato sul leak di qualche giorno fa

A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione delle presunte immagini dei nuovi iPhone XS ed Apple Watch Serie 4 di Apple, e la conferma del 12 Settembre come data del keynote, emergono i primi concept online.

Come vi mostriamo attraverso il filmato presente in apertura, un utente ha preso le immagini trapelate in rete ed ha creato un concept dell'iPhone XS. Il tutto ad opera di Lee Gunho, un utente coreano che ha cercato di mostrare da tutte le angolazioni gli iPhone da 5,8 pollici e 6,5 pollici che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare tra una decina di giorni presso lo Steve Jobs Theater dell'Apple Park.

Chiaramente, a differenza di quanto indicato nel titolo del filmato, si tratta di un semplice concept, il che vuol dire che non siamo di fronte ad un video ufficiale ma un filmato fanmade. E' però comunque interessante vedere il design immaginato dall'utente e la disposizione delle fotocamere posteriori.

A giudicare dai rumor Apple dovrebbe presentare tre iPhone nel corso del keynote della prossima settimana: uno con schermo LCD e due basati su display OLED. La presentazione dovrebbe anche vedere il lancio del nuovo Apple Watch e secondo molti della nuova generazione di AirPods ed iPad Pro.