iPhone Xs Max da 64GB al minimo storico su Amazon Italia

Mentre le attenzioni della maggior parte degli utenti sono rivolte ai nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max, su Amazon Italia continuano a calare i prezzi dei predecessori dello scorso anno, che non sono più in vendita negli Apple Store e sul sito ufficiale della società di Cupertino.

Quest'oggi il colosso di Seattle propone al minimo storico l'iPhone Xs Max da 64 gigabyte, che può essere acquistato al prezzo speciale di 1.064,99 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1.289 Euro di listino, per un risparmio superiore ai 200 Euro. Si tratta di un'ottima occasione per portare a casa uno smartphone ancora valido e pienamente supportato dal produttore, che ovviamente l'ha aggiornato alle ultime versioni del sistema operativo.

Rispetto al top di gamma 2019 le differenze sono da ricercare nello schermo, che nel nuovo modello è un Super Retina XDR OLED da 6,5 pollici, nel processore interno che nell'iPhone 11 Pro è l'A13 rispetto all'A12 Bionic di Xs, e soprattutto nel comparto fotografico e la batteria.

iPhone Xs Max, così come l'Xs classico, include due fotocamere da 12 megapixel con doppia stabilizzazione ottica dell'immagine, con modalità ritratto e controllo della profondità e lo Smart HDR.

