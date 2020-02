iPhone Xs Max ed Android TV Box in super sconto su Amazon oggi

Anche oggi, non si fermano le offerte di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, il negozio online di Jeff Bezos sconta l'iPhone top di gamma del 2018 ed una Android TV Box con scheda tecnica molto interessante.

Partendo dall'iPhone, si tratta dell'Xs Max da 64 gigabyte, che può essere portato a casa ad 849 Euro, per una riduzione di circa 130 Euro rispetto al costo proposto nelle ore passate dallo stesso negozio, che gestisce anche la consegna e spedizione arrivo previsto per San Valentino per coloro che hanno intenzione di regalarlo alla persona amata.

Molto interessante anche l'offerta sull'Android TV Box, che fino alle 21 di stasera, 9 Febbraio 2020, potrà essere acquistata a 16,99 Euro, per un risparmio pari a 7 Euro rispetto ai 23,99 Euro proposti in precedenza. E' doveroso però notare che la vendita non è gestita direttamente da Amazon, mentre la spedizione si, e che la disponibilità dell'offerta è legata al numero effettivo di unità in magazzino: nel momento in cui stiamo scrivendo è stimata una richiesta del 62%, ecco perchè è consigliabile effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. L'Android TV Box in questione include 1 gigabyte di RAM ed 8 gigabyte di memoria interna, a cui si aggiunge un processore Quad-Core ed il supporto al 4K.

Vi ricordiamo che Amazon ha anche aperto il negozio di San Valentino.