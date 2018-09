iPhone XS Max: domanda quattro volte superiore ad iPhone XS. Il 256gb è il preferito

Arrivano le prime indicazioni sulle vendite dei nuovi smartphone di Apple. MacRumors è riuscito ad ottenere una nota di ricerca diffusa dal popolare analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, in cui viene fatto il punto sull'andamento delle vendite dei telefonini nei primi quattro giorni di disponibilità.

A giudicare da quanto rilevato, la richiesta per iPhone XS Max sarebbe stata "più alta del previsto".

Kuo sostiene che la domanda sarebbe fino a tre-quattro volte superiore rispetto all'iPhone XS da 5,8 pollici, il che conferma come la strategia di Apple si stia rivelando vincente, almeno nei primi giorni. A livello di colorazioni, gli Space Grey e Gold si sarebbero rivelati i più popolari, insieme all'opzione di storage da 256 gigabyte.

"Abbiamo determinato che la richiesta di iPhone XS Max è migliore del previsto (3-4 volte quella di XS). Le colorazioni oro e grigio siderale sono significativamente più popolari dell'argento. Il modello da 256 gigabyte è il più scelto, mentre quello da 512 gigabyte è soggetto a bassa disponibilità dal momento che ad oggi solo Samsung è riuscita a soddisfare la domanda di memorie NAND Flash. Siamo portati a credere al fatto che le spedizioni dell'XS Max cresceranno costantemente nel 4Q18 grazie alla domanda proveniente dal mercato asiatico ed in concomitanza con il periodo natalizio" si legge nella nota.

E' probabile che un ruolo fondamentale nella scelta dell'XS Max al posto dell'XS l'abbia avuto lo schermo, ma anche le dimensioni stesse del dispositivo che pur sfoggiando un display più grande ha le dimensioni dell'iPhone 8 Plus.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo le spedizioni per iPhone XS Max sono previste tra il 4 e l'11 Ottobre, mentre per l'XS standard tra il 2 ed il 4 del prossimo mese.