iPhone Xs Max tra le offerte del giorno di Unieuro: 590 Euro di sconto!

iPhone Xs Max torna tra le offerte del giorno di Unieuro. Lo smartphone top di gamma 2018 di Apple, infatti, può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente, dal momento che la catena di distribuzione consente di risparmiare 590 euro rispetto al prezzo di listino.

La variante con 64 gigabyte di memoria interna e colorazione grigio siderale, infatti, è disponibile a 699 Euro, rispetto ai 1.289 Euro di listino, appunto per un risparmio di 590 Euro pari al 45%.

Il modello in questione è brandizzato TIM, ma come noto nel caso di Apple questo aspetto è di secondaria importanza in quanto la gestione degli aggiornamenti è diretta da parte del produttore, che rilascia gli update a tutti i modelli indipendentemente dall'operatore.

iPhone Xs Max include il Face ID nel notch frontale, mentre lo schermo da 6,5 pollici è OLED Super Retina, con supporto all'HDR e neri assoluti. Si tratta, dati alla mano, del display per iPhone più grande mai portato su uno smartphone dalla società di Cupertino. Sotto la scocca è presente il chip A12 Bionic che con il Neural Engine di ultima generazione sviluppato da Apple è in grado anche di fornire esperienza in realtà aumentata e ritratti ad alta qualità.

E' anche possibile aggiungere a 159,99 Euro lo Smile Service, ovvero la copertura danni accidentali per 12 mesi.