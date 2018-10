iPhone XS Max supera Pixel 3 XL e Galaxy Note 9 nei test di durata della batteria

Con l'arrivo sul mercato dei nuovi Pixel 3, è tempo di fare i primi confronti tra i top di gamma di fine anno. Il canale YouTube Mrwhosetheboss ha effettuato un interessante test della durata della batteria tra tre top di gamma: iPhone XS, Galaxy Note 9 ed il Pixel 3 XL di Google.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, nel corso del test sono state mantenute le stesse impostazioni, compresa la luminosità. In molti hanno però sottolineato come il Note 9 abbia un vantaggio predefinito, ovvero la risoluzione dello schermo di 1920x1080 pixel, rispetto all'XS Max che arriva a 2688x1242 pixel. Il canale ha impostato però il display del dispositivo Samsung alla risoluzione completa di 2960x1440 pixel, mentre il cellulare della società di Mountain View gira a livello nativo alla stessa risoluzione. L'Xperia invece utilizza un pannello da 2880x1400 pixel.

Il test, come visibile nel video, ha visto l'XS Max uscirne vincitore, con un'autonomia di schermo attivo di poco più superiore alle sei ore. Il Galaxy Note 9 si è fermato circa dodici minuti prima, mentre il Pixel 3 XL si è piazzato al terzo posto spegnendosi dopo circa cinque ore di test.

Si tratta di una notizia a suo modo particolare, se si conta che il cellulare di Apple utilizza una batteria più piccola, ed un display più grande. Nonostante ciò, però, è riuscito a garantire un'autonomia maggiore.