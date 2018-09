iPhone XS: Niente copertura da furto o smarrimento per AppleCare+ in Italia

I colleghi americani stanno battendo da qualche giorno la notizia della nuova AppleCare+ lanciata dalla società di Cupertino a seguito della presentazione dei nuovi iPhone XS, XS Max ed XR. Negli USA a l piano di sicurezza da 299 Dollari se ne è aggiunto un altro che include anche il furto o smarrimento del dispositivo.

Ma non è tutto, perchè sempre nella nazione a stelle e strisce è possibile acquistare per la prima volta in assoluto il piano AppleCare+ su base mensile.

Per quanto riguarda la copertura da furto o smarrimento, è previsto un piano aggiuntivo che copre fino a due incidenti per danno accidentale, furto o perdita. Per gli abbonati è prevista anche la sostituzione rapida del cellulare e l'accesso prioritario 24/7 all'assistenza telefonica tramite chat o smartphone. Per procedere con la sostituzione però è necessario che Trova il mio iPhone sia abilitato al momento dello smarrimento o furto del telefono.

Ad oggi non è stato reso noto l'importo annuo da pagare per questo tipo di copertura, ma sicuramente si tratterà di una cifra più elevata rispetto a quello classico.

I piani mensili per AppleCare+ sono invece disponibili per un massimo di 24 mesi e partono da 10 Dollari al mese per il programma standard e dovrebbero partire da 15 Dollari per quello che copre furto e smarrimento.

Abbiamo fatto un rapido check sul sito Italiano ed abbiano scoperto che, almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo, non è previsto il lancio di questa opzione. In AppleCare+ per iPhone XS Max, che ha un costo di 229 Euro, è specificato a caratteri cubitali che "non copre il furto o lo smarrimento del dispositivo".