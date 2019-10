iPhone Xs al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Interessante offerta lanciata oggi da Amazon Italia. Il colosso di Jeff Bezos propone oggi iPhone Xs da 64 gigabyte, nella colorazione oro al prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma di vendita online.

Lo smartphone della società di Cupertino infatti può essere acquistato al prezzo speciale di 799 Euro, 270 Euro in meno rispetto ai 1.069 Euro di listino, per un risparmio del 25%.

Si tratta di un prezzo davvero molto conveniente, per lo smartphone top di gamma 2018 di Apple. Il dispositivo include un display Super Retina OLED da 5,8 pollici con supporto all'HDR1, resistenza all'acqua e polvere grazie alla certificazione iP68 che permette di immergerlo ad una profondità massima di 2 metri per un massimo di 30 minuti, doppia fotocamera da 12 megapixel con doppia stabilizzazione ottica dell'immagine e fotocamera anteriore TrueDepth da 7 megapixel. Il dispositivo è basato sul processore A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione e supporta anche la ricarica wireless.

Il prodotto in questione è venduto e spedito da Amazon, e beneficia di tutti i vantaggi previsti dalla spedizione Prime, con consegna ultraveloce garantita in un giorno. Amazon come spesso accaduto in queste circostanze non ha fornito molte informazioni in merito alla scadenza dell'offerta, motivo per cui vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Per tutti i dettagli su iPhone Xs, vi rimandiamo alla nostra recensione.