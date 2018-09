iPhone XS è quasi indistruttibile, lo rivela il primo drop test

Sono disponibili da oggi in vari mercati, tra cui l'Italia, i nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max ed ovviamente sul web sono già emersi i primi drop test degli utenti che hanno avuto modo di accaparrarsi i due cellulari di Apple.

Direttamente dal canale YouTube TeschSmartt, ci arriva il primo test di resistenza per i nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max. Dal video, che vi proponiamo come sempre in apertura di notizia, emergono due notizie: la prima è che i due cellulari sembrano essere quasi indistruttibili. La seconda è che il vetro alla lunga potrebbe rompersi, ovviamente se sottoposto a stress continuo.

Le migliorie apportate dal produttore in fase di progettazione, ed annunciate nel corso del keynote di due mercoledì fa, evidentemente hanno reso i cellulari più resistenti.

iPhone XS ed iPhone XS Max non solo sopravvivono a cadute da 1 e 2 metri, ma l'acciaio inossidabile della scocca non mostra nemmeno segni di usura. Apple infatti da tempo è al lavoro sulle tecnologie produttive allo scopo di prevenire graffi o lesioni, ma non è noto se siano state già utilizzate per iPhone XS o meno.

iPhone XS Max però sembra essere più delicato: iPhone XS è infatti uscito indenne da una caduta da 3 metri, a differenza del gemello più grande.