iPhone XS, scoppia il BeautyGate: i nuovi cellulari ritoccano automaticamente le foto?

Nuovo iPhone, nuovo caso. Quello che riguarda gli iPhone XS ed XS Max però non sono certo gravi come quelli di cui vi abbiamo raccontato negli scorsi anni, come il BendGate o il BatteryGate, ma secondo molti sarebbe lo stesso fastidioso.

E' stato soprannominato BatteryGate e riguarda la fotocamera frontale dei due modelli, che include una lente da 8 megapixel.

Come affermato da Apple in fase di presentazione, il sistema utilizza sensori più veloci, chip migliorati ed algoritmi avanzati per migliorare le foto con la funzione battezzata Smart HDR. Alcune persone che stanno provando l'iPhone XS da poco più di una settimana riferiscono che i selfie scattati con il cellulare li farebbe sembrare troppo..belli, al punto che molti credono che Apple abbia aggiunto una sorta di beauty mode agli algoritmi che gestiscono lo scatto delle fotografie per far sembrare la pelle più liscia.

La Beauty Mode è una feature presente in molti smartphone ed applicazioni popolari in Asia, com Meitu o Faceune, ed i dispositivi Samsung. Si tratta di un filtro che illumina e liscia la pelle per farla sembrare più lucida.

Su Reddit sono decine gli utenti che hanno segnalato la curiosa scoperta, e lo stesso sta accadendo anche sul forum di MacRumors. Uno di questi ha definito fastidiosa la fotocamera, "mi fa sembrare stupido negli snap, sembra che stia utilizzando un filtro per spazzolarmi la faccia".

"Ho appena ricevuto il mio telefono e lo adoro, ma quando ho aperto l'app della fotocamera su fotocamera frontale, il mio viso sembrava avere un filtro di Snapchat. La mia pelle sembra troppo liscia" ha fatto eco un altro utente.

Il popolare YouTuber Unbox Therapy ha dedicato un filmato di sei minuti al caso, il tutto mentre sul web continuano a comparire comparative e tweet.

Apple al momento non ha rilasciato alcun tipo di comunicazione a riguardo.

Secondo un post pubblicato sul blog di Cult of Mac, il tutto sarebbe da imputare al fatto che la fotocamera frontale di iPhone XS non è solo una semplice lente, ma un intero sistema su cui Apple ha lavorato duramente anche per ridurre i tempi di sblocco dei dispositivi attraverso riconoscimento facciale Face ID.

Proprio i miglioramenti apportati evidentemente hanno portato ad una riduzione del rumore delle fotografie, che rappresenta uno dei maggiori problemi in ambito fotografico in quanto aggiunge dei piccoli frammenti di grano alle fotografie scattate in condizioni di scarsa luminosità. La funzione di riduzione del rumore è stata pubblicizzata da Apple in sede di keynote e secondo gli stessi sarebbe il motivo per cui i nuovi iPhone XS fanno risultare le pelli più lisce.