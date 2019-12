iPhone Xs in super sconto su Amazon, ed arriva anche per Natale! - Aggiornata

Continuano le offerte di Natale su Amazon. Tra i tanti sconti proposti oggi dalla società di Seattle, quest'oggi ce ne sono davvero di molti interessanti su iPhone Xs, gli smartphone top di gamma 2018 della società di Cupertino che possono essere portati a casa a prezzi davvero molto interessanti.

Il modello di iPhone Xs con 64 gigabyte di memoria interna, ad esempio, è disponibile a soli 716,70 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1.069 Euro di listino. Tra i modelli scontati citiamo anche quello con 256GB di storage, che passa dai 1.239 Euro imposti dal produttore di Cupertino ad 872,99 Euro, che si traduce in una riduzione del prezzo di 366,01 Euro.

Infine, tra gli sconti è disponibile anche la versione ultratop, con 512GB di memoria, a 1.048,18 Euro, 540 Euro in meno rispetto ai 1.589 Euro proposti dalla società americana lo scorso anno al momento del lancio.

Aspetto interessante che merita menzione è che Amazon garantisce, se ordinate ora, la consegna entro Natale. Non sono arrivate informazioni in merito all'eventuale disponibilità, motivo per cui è consigliabile effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti.

Per tutte le informazioni sul tempo limite per ricevere i pacchi per Natale, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.



Aggiornamento 16:46 - Su alcuni modelli, la spedizione non è più garantita per Natale, ma per la maggior parte delle varianti si.