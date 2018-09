iPhone Xs: l'unboxing in 4K del nuovo top di gamma Apple nel giorno del debutto

Nel giorno del debutto italiano dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, siamo stati tra i tanti ad aver portato a casa il nuovo telefonino della Mela, ed abbiamo da poco pubblicato sul nostro canale ufficiale YouTube il video unboxing.

Nel filmato che vi proponiamo poco sopra, vi mostriamo i primi istanti in compagnia di un iPhone XS nella colorazione Space Gray.

E' anche l'occasione per vedere da vicino il tanto discusso cellulare presentato due settimane fa nel corso del keynote dello Steve Jobs Theater di Cupertino e per ricapitolare le specifiche tecniche del modello da 5,8 pollici dello smartphone, che come noto è caratterizzato dal tanto discusso e criticato notch all'interno del quale è presente quello che Apple descrive come il "sistema di riconoscimento facciale più sicuro al mondo", il Face ID.

Vi ricordiamo che da oggi sono anche accessibili le varie offerte degli operatori, proposte da Wind, Tre, Vodafone e TIM.

Nei prossimi giorni procederemo con la pubblicazione della recensione ufficiale del dispositivo, nel frattempo fateci sapere le vostre intenzioni d'acquisto attraverso i commenti.



