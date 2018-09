iPhone XS: i prezzi frenano gli acquisti. Apple pronta a ridurre la produzione?

Dalla catena di produzione dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max arriva un rapporto che sa tanto di dejavù per Apple. Secondo molti, infatti, dopo il boom iniziale la domanda per i nuovi smartphone della società di Cupertino sarebbe destinata a calare, già nel corso dell'ultima parte del 2018.

Le motivazioni sono facilmente intuibili: per molti i prezzi sarebbero eccessivamente elevati, motivo per cui gli utenti preferiscono o tenere gli attuali smartphone, o passare ad altri lidi (magari scegliendo sempre un iPhone, ma la versione XR).

E' bene però precisare che molti analisti e fonti di questo tipo avevano lanciato previsioni simili per l'iPhone X dello scorso anno, sbagliando quasi totalmente visto l'andamento registrato sul mercato dal top di gamma 2017.

Il rapporto cita fonti nella catena di fornitura degli iPhone secondo cui Apple sarebbe pronta a ridurre le ordinazioni ai produttori delle componenti dopo l'ondata di entusiasmo iniziale. Il DigiTimes riferisce come la società di Tim Cook abbia fatto lo stesso con iPhone 6s ed iPhone 7.

"Uno dei principali indicatori è stato che la risposta alla prima ondata di vendite di iPhone XS ed XS Max non è stata entusiasmante come quella registrata dei modelli fino ad iPhone 6. I consumatori hanno apparentemente evitato iPhone XS Max a causa del suo prezzo estremamente più alto, ed anche l'iPhone XS per la mancanza di aggiornamenti di rilievo ed alle specifiche" avrebbero affermato alcune fonti.

La speranza per Apple è che l'iPhone XR possa registrare un andamento migliore. Alcuni rapporti precedenti suggeriscono che la Mela si starebbe già muovendo per rivedere il rapporto tra gli ordini totali di iPhone per dicembre, in modo tale che l'iPhone XR possa rappresentare il 50% dei telefoni prodotti.