iPhone XS, XS Max ed XR: in Italia prezzi tra i più elevati, ma non i più alti

Nonostante le dichiarazioni di Tim Cook, i prezzi dei nuovi iPhone XS, XS Max ed XR non sono certo accessibili da tutti, in particolare in Italia dove il modello Max da 512 gigabyte arriva a toccare quota 1.689 Euro.

Tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato ed immaginato da molti, i prezzi italiani non sono i più alti, ma comunque tra i più cari.

Basti infatti pensare che in Norvegia iPhone XR parte da 8690 Corone, pari a 902 Euro, con iPhone XS da 64 gigabyte che ha un prezzo di 1193 Euro ed iPhone XS Max che parte da 1317 Euro. Chiaramente il tutto è rapportato al diverso livello dei salari, che sono notoriamente più elevati nel paese nordeuropeo rispetto ai nostri, ma il dato rappresenta comunque una magra consolazione.

E per tutti coloro che hanno intenzione di recarsi all'estero per acquistare uno dei nuovi iPhone, o che semplicemente hanno programmato una vacanza e vogliono approfittarne per portare a casa un nuovo melafonino a prezzi vantaggiosi, freniamo immediatamente gli entusiasmi precisando che il risparmio è solo nell'ordine di decine di Euro.

In Francia ad esempio iPhone XR parte da 859 Euro, trenta in meno rispetto al prezzo Italiano. Stessi margini anche su iPhone XS ed iPhone XS Max, venduti rispettivamente a 1159 e 1259 Euro.

In Germania si risparmiano invece quaranta Euro: i modelli base di iPhone XR, iPhone XS ed iPhone XS Max possono essere acquistati ad 849, 1149 e 1249 Euro.

Nel Regno Unito invece iPhone XR ha un prezzo di partenza di 749 Sterline, pari ad 839 Euro, contro le 999 Sterline (1119 Euro) di iPhone XS e le 1099 Sterline (1231 Euro) di iPhone XS Max.

Come sempre, uno dei paesi in cui i prezzi di iPhone sono tra i più convenienti è la Svizzera, dove i tre modelli hanno prezzi di partenza rispettivamente di 778, 1061 e 1150 Euro.

In assoluto però il mercato con i prezzi più bassi è quello americano, in cui iPhone XR parte addirittura da 690 Euro, iPhone XS da 920 Euro ed iPhone XS Max da 64 gigabyte da 1013 Euro. Il tutto è chiaramente dettato dal regime fiscale differente, con tasse che si aggirano intorno all'8%.