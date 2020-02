iPhone Xs ed Xs Max in super sconto su Amazon oggi 14 Febbraio

Giornata di super sconti su Amazon. La società di Seattle quest'oggi propone delle offerte molto interessanti sugli iPhone top di gamma del 2018: gli iPhone Xs ed Xs Max, che possono essere portati a casa a prezzi molto convenienti.

iPhone Xs, nella colorazione grigio siderale con memoria interna da 64 gigabyte può essere acquistato a 659 Euro, il 38% in meno rispetto ai 1.069 Euro di listino. Il risparmio è di 410 Euro, ma nel momento in cui stiamo scrivendo è indicata la disponibilità solo per dieci unità, con altre in arrivo. E' possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva a 229 Euro per due anni, ed ovviamente sono disponibili anche accessori come custodie in silicone, in pelle e cavi.

Sconti anche sull'iPhone Xs Max da 64 gigabyte: sia la variante argento che grigio siderale sono disponibile a 799 Euro, per un risparmio di 490 Euro (pari al 38%) rispetto al prezzo consigliato di 1.289 Euro.

iPhone Xs Max include un Display Super Retina OLED da 6,5 pollici con HDR1, resistenza alla polvere ed acqua IP68, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con doppia stabilizzazione ottica e fotocamera anteriore TrueDepth da 7 megapixel. Ovviamente presente il Face ID per l'autenticazione sicura ed Apple Pay. Garantito anche il supporto alla ricarica wireless.