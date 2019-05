Quanto vale il primo iPod ancora nella sua scatola sigillata?

Su eBay ha fatto la sua comparsa una inserzione per un oggetto molto particolare: si tratta di un iPod di prima generazione "factory sealed", ancora nella sua scatola originale sigillata. Quindi in condizioni perfette.

È ovviamente un oggetto raro, in queste condizioni non ne dovrebbero esistere molti al mondo. Non stiamo parlando di un oggetto da collezione, all'epoca il device veniva venduto a 399$, difficile immaginare che là fuori esistano molti consumatori che abbiano deciso di acquistarlo per poi conservarlo intonso in una bacheca. Non è un fumetto o un action figure, ma un articolo hi-tech e la cultura della preservazione a condizioni ottimali non esiste per questi oggetti — e, del resto, perché dovrebbe.

Così l'inserzionista chiede 20.000$ per il suo tesoro. Tanto, troppo? Troppo poco? Difficile dirlo, perché di iPod first gen nella scatola originale, come detto, non ne esistono molti. Tutto sta nel vedere se qualcuno si farà avanti, decidendo di acquistarlo per questo prezzo.

Quando l'iPod è stato rilasciato sul mercato nel 2001, il device era considerato estremamente all'avanguardia: e pensare che aveva uno storage di appena 5GB, e poteva ospitare "solo" 1.000 brani. Schermo LCD senza colori da due pollici, e 10 ore di autonomia.

Non è ad ogni modo l'oggetto più strano che si possa trovare su eBay, qualcuno di recente ha messo in vendita un baby T-Rex.