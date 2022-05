iPod Touch va a ruba su sito Apple: boom acquisti dopo annuncio discontinuità

A un giorno dall’annuncio dell’addio all’iPod Touch da parte di Apple, che segna a tutti gli effetti la fine di un’era per i lettori musicali in formato digitale, non possiamo fare altro che sorprenderci per il boom di acquisti del dispositivo sul sito della Mela: negli Stati Uniti l’ultimo iPod Touch è già sold out.

Le scorte rimaste per lungo tempo nei magazzini del gigante di Cupertino diffusi in tutto il mondo sono già terminate: a nemmeno 24 ore dalla conferma della discontinuità dell’iPod Touch, esso risulta già non più disponibile in qualsiasi colore e formato di memoria negli Stati Uniti. In Italia, invece, risultano esserci ancora diverse scorte. Non è noto allo stato attuale se la società statunitense abbia ancora qualche unità “nascosta” pronta per essere rimessa in commercio, ma è già ben chiaro come l’inventario a disposizione stia esaurendo con estrema rapidità.

Con ogni probabilità il boom è stato guidato da collezionisti e altri utenti in cerca dell’affare dell’anno: con l’addio ufficiale al mercato, trattandosi dell’ultima edizione uscita risulterà già ad alcuni un prodotto che in futuro guadagnerà valore tra gli amanti dei dispositivi Apple e dell’informatica in toto. Del resto, iPod Touch racconta la storia effettiva della fruibilità dei contenuti musicali: una volta c’era il Walkman, poi c’è stata la conversione ai lettori CD e dunque ai lettori MP3.

Come ben sappiamo, questa fascia di prodotti è ormai quasi obsoleta alla luce della popolarità dei servizi streaming; i fedeli amanti dei formati digitali accessibili in qualsiasi momento, senza dipendere dalla connessione Internet, ancora non mancano e chissà se qualcuno di essi è riuscito proprio ad aggiudicarsi uno degli ultimi iPod Touch per un effetto nostalgia unico.

