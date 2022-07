Ipotesi siluriana, una civiltà avanzata potrebbe essere vissuta sulla Terra prima di noi?

Nel 2018 due scienziati dell'Università di Cambridge presero spunto dal Doctor Who per spiegare un esperimento mentale sulla rivista Journal of Astrobiology. Tutto inizia con questa domanda: una civiltà avanzata potrebbe essere vissuta sulla Terra prima di noi?

Il documento non affermava nulla di ciò, ma poneva il quesito in modo differente: sarebbe possibile trovare "impronte geologiche" di una civiltà passata di milioni di anni fa? "Gli esseri umani sono l'unico esempio che conosciamo e la nostra civiltà industriale è durata (finora) circa 300 anni, una piccola frazione del tempo in cui siamo esistiti come un specie e una minuscola frazione del tempo in cui la vita complessa è esistita sulla superficie terrestre", si legge nel documento.

Potrebbe non sembrare una domande interessante ma solleva molte questioni, perfino sui nostri metodi di ricerca della vita extraterrestre. Sappiamo che gli esseri umani hanno lasciato profonde cicatrici al pianeta che saranno visibili in futuro (come ad esempio la plastica), ma non sappiamo se possano esistere anche tra qualche milione di anni.

"Più a lungo dura la civiltà umana, maggiore è lo spessore nei strati di sedimenti che ci aspettiamo di trovare", scrive il team. "Tuttavia, più a lungo dura una civiltà, più sostenibili sarebbero dovute diventare le pratiche per sopravvivere. Più una società è sostenibile, minore è l'impronta sul resto del pianeta. Minore è l'impronta, inferiore sarà il segnale lasciato nella documentazione geologica."

Sostanzialmente gli esperti affermano che, più lungo dura una civiltà, meno è visibile il loro impatto sulla Terra a causa di un avanzamento tecnologico. Allora, quali sarebbero queste tracce di possibili civiltà esistite prima di noi? Molecole sintetiche uniche, elementi come plastica e possibili ricadute radioattive di lunga durata, ma una risposta definitiva non c'è.

"Ci auguriamo che questo documento serva da motivazione per rispondere definitivamente alla nostra domanda sul titolo."