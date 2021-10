L'Ipotesi Singleton: in futuro gli umani saranno comandati da una forza superiore?

Quale sarà il futuro dell'umanità? Gli umani riusciranno a raggiungere una sorta di utopia? O finiranno più in una distopia? Non si sa, ma secondo il futurista Nick Bostrom alla fine l'umanità vivrà sotto il "controllo" di un mondo governato da un'unica entità decisionale. Questa è la famosa e discussa Ipotesi Singleton.

Il futurista crede che questo percorso sia già in atto: "Storicamente, abbiamo assistito a una tendenza generale verso l'emergere di livelli più elevati di organizzazione sociale, da bande di cacciatori-raccoglitori, città-stato, stati-nazione e ora organizzazioni multinazionali, alleanze regionali, varie strutture di governance internazionale e altre aspetti della globalizzazione", spiega. "L'estrapolazione di questa tendenza punta alla creazione di un Singleton". I punti chiavi di questa ipotesi vengono riassunti sul suo sito web.

In che modo tutta l'umanità si unirà sotto una sola entità decisionale? Forse, con abbastanza tempo e risorse, tutti sul pianeta adotterebbero indipendentemente lo stesso codice morale - afferma Bostrom -, forse seguendo un unico governo o addirittura sotto una "macchina superintelligente amichevole", supponendo che quest'ultima sia "abbastanza potente che nessun'altra entità potesse minacciare la sua esistenza o ostacolare i suoi piani".

Bostrom afferma che questa "unione" potrebbe essere l'unico modo per evitare una guerra in futuro che distruggerà l'umanità, mentre la probabilità di questo scenario dipenderà dall'avanzamento tecnologico. "Alcune tecnologie potrebbero facilitare la creazione di un singleton", scrive il futurista, "come un migliore sistema di sorveglianza e tecnologie di controllo mentale, tecnologie di comunicazione e l'intelligenza artificiale".

D'altra parte, un maggiore uso della crittografia potrebbe rendere meno probabile il Singleton, con un minore accesso alle informazioni e un controllo meno centralizzato, lo sviluppo di un'unica entità onnipotente sarebbe difficile da far decollare (a questo proposito, gli USA vogliono sviluppare un internet inattaccabile con la crittografia quantistica). Sicuramente un'ipotesi affascinante, e anche un po' raccapricciante, complicata da immaginare in questo periodo storico.

Voi cosa ne pensate? L'Ipotesi Singleton potrebbe essere possibile in futuro? O si tratta di un concetto impossibile a cui credere?