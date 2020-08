L'Ipotesi della Terra Rara, l'equazione che vuole risolvere il 'Paradosso di Fermi'

Quello di Fermi è sicuramente un paradosso molto famoso che cerca di spiegare l'assenza di prove della presenza di civiltà extraterrestri. Settant'anni dopo, non abbiamo ancora risposto a questa domanda, ma sono nate altre idee, come ad esempio l'"Ipotesi della Terra Rara".

Secondo quanto affermato da questa ipotesi, l'emergere della vita e l'evoluzione della complessità richiedono una combinazione di condizioni astrofisiche e geologiche che non sono semplicemente comuni nel nostro Universo. Il termine deriva da il nome del libro "Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe", di Peter Ward e Donald E. Brownlee, rispettivamente professori di paleontologia e astronomia all'Università di Washington.

La loro teoria si riduce a due ipotesi centrali: la vita microbica è comune nei sistemi planetari mentre la vita avanzata (come gli animali) è rara nell'Universo. Questa argomentazione è nata in risposta alle ipotesi dell'equazione di Drake che, in sostanza, afferma che la vita intelligente dovrebbe essere abbondante nel cosmo. L'equazione di Drake è la seguente:

N = R* x FP x NE x FL x FI x FC x L

N: è il numero di civiltà extraterrestri presenti oggi nella nostra Galassia;

R*: è il tasso medio annuo con cui si formano nuove stelle nella Via Lattea;

Fp: è la frazione di stelle che possiedono pianeti;

Ne: è il numero medio di pianeti per sistema planetario in condizione di ospitare forme di vita;

Fl: è la frazione dei pianeti ne su cui si è effettivamente sviluppata la vita;

Fi: è la frazione dei pianeti fl su cui si sono evoluti esseri intelligenti;

Fc: è la frazione di civiltà extraterrestri in grado di comunicare;

L è la stima della durata di queste civiltà evolute.

Tuttavia, c'è ancora molta incertezza nell'equazione Per questo motivo, Ward e Brownlee presentarono una versione rivista di questa formula matematica verso la fine del loro libro:

N = N * x NE x FG x FP x FPM x FI x FC x FL x FM x FJ x FME

N * è il numero di stelle nella Via Lattea;

Ne è il numero medio di pianeti nella zona abitabile di una stella;

Fg è la frazione di stelle nella zona abitabile galattica;

Fp è la frazione di stelle nella Via Lattea con i pianeti;

Fpm è la frazione di pianeti rocciosi;

Fi è la frazione di pianeti abitabili in cui sorge la vita microbica;

Fc è la frazione di pianeti in cui si evolve la vita complessa;

Fl è la frazione della durata della vita di un pianeta in cui è presente una vita complessa;

Fm è la frazione di pianeti abitabili con una grande luna;

Fj è la frazione di sistemi con grandi giganti gassosi;

Fme è la frazione di pianeti con un basso numero di eventi di estinzione.





Tuttavia, così come l'equazione di Drake, il paradosso di Fermi e tutti i tentativi di risolverlo, l'Ipotesi della Terra Rara è soggetta a incertezza. La ragione di ciò è semplice: l'umanità conosce solo un pianeta in cui esiste la vita.