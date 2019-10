IPTV, l'AD della Serie A: 'Con il pezzotto il prezzo degli abbonamenti non diminuirà'

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è nuovamente tornato a parlare del tema della pirateria, che dopo l'Operazione Eclissi di qualche settimana fa è nuovamente diventato attuale anche tra i vertici del calcio italiano. De Siervo ha spiegato che le autorità sono pronte a multare gli utenti che hanno il pezzotto.

Il dirigente, inoltre, ha annunciato che "la perdita è stata di oltre un miliardo di Euro", una cifra che i cittadini "forniscono alla criminalità organizzata". Ecco perchè ha rivolto l'appello affinchè coloro che utilizzano sistemi come l'IPTV abbandonino immediatamente questa pratica per passare ai sistemi legali.

De Siervo ha anche sottolineato quanto evidenziato qualche settimana fa dai procuratori, ovvero che "ciascun collegamento internet lascia una scia indelebile all'interno dei server", che permette alla Polizia Postale di individuare i cittadini e quindi multarli. "Le multe oscilleranno tra i 2500 ed i 5000 Euro. La strategia presuppone un attacco su più fronti nei confronti dei criminali" ha affermato l'AD, il quale ha anche precisato che "per poter abbassare i prezzi del calcio in tv, dobbiamo avere molti abbonamenti in più. Se il sistema non trova fondi, è impossibile. In soli due anni, 5-6 squadre di Serie A falliranno, se queste furbate continueranno a proliferare. Ad oggi, se si vuole competere con le altre squadre internazionali, bisogna stare alle regole del mercato".

Le dichiarazioni arrivano proprio nel giorno in cui SOSTariffe ha certificato il crollo del costo degli abbonamenti per il calcio in tv.