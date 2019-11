IPTV, De Siervo: 'arresti e multe per chi ha usato il pezzotto'

L'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, è nuovamente intervenuto sulla questione dell'IPTV e pezzotto. Il numero due del campionato italiano ha riconosciuto che con Operazione Eclissi "siamo solo all'inizio" ed ha affermato senza mezzi termini che "è iniziata una caccia all'uomo" nei confronti di chi l'ha usato.

Il CEO ha ribadito un concetto che già tempo fa aveva affermato in un'altra intervista, ovvero che "il consumo di materiale lascia una traccia indelebile. Le autorità a ritroso stanno rintracciando tutte le persone", ed ha nuovamente fatto riferimento alle multe per gli utenti e gli arresti per coloro che hanno venduto gli "abbonamenti".

Sulla questione degli arresti e le multe avevamo parlato già qualche mese fa. La legge italiana infatti prevede una multa da 2.500 a 25.822 Euro per la violazione dell'articolo 171 della legge sul copyright del 1941, secondo cui "chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale".

Ad Ottobre la Guardia di Finanza aveva arrestato il Re del Pezzotto, che secondo quanto riportato dalla stampa italiana avrebbe gestito flussi di denaro di circa 6 milioni e mezzo di Euro.