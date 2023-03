IPTV, l'esperto: la legge è fatta bene, gli abbonati al pezzotto si preoccupino

La scorsa settimana su queste pagine abbiamo parlato del primo via libera alla maxi stretta contro la pirateria, che mira a frenare anche il fenomeno del pezzotto. Sulla questione Repubblica ha interpellato l’esperto Matteo Flora, una delle voci più autorevoli del panorama italiano.

Alla precisa domanda del giornalista Angelo Rociola, Flora ha affermato che se avesse un abbonamento al pezzotto sarebbe preoccupato, “forse lo sarei meno se pagassi il mio abbonamento privato con criptovalute. Ma sarei comunque preoccupato”. Tutto ciò perchè siamo di fronte ad una legge che “è scritta bene” e che secondo lui funzionerà.

Il motivo? Si basa sul principio del “follow the money”, ma anche perchè prende di mira i siti web che diffondono in maniera illecita contenuti coperti dal diritto d’autore a livello d’indirizzo IP e non di DNS. “Per vedere chi c’è dietro un servizio, chi lo eroga, si potranno andare a vedere i pagamenti” spiega Flora, secondo cui le autorità avranno anche la facoltà di poter vedere chi ha pagato il servizio, chi ha ricevuto i soldi e chi ha supportato la diffusione del materiale.

Inoltre, come abbiamo avuto modo di evidenziare, l’AGCOM avrà anche il potere di ordinare ai provider di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi illecitamente, anche adottando provvedimenti cautelari d’urgenza.

Il testo prevede anche un inasprimento delle sanzioni e si legge che “chiunque abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguito a scopi di lucro sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493”.