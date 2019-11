L'IPTV è un fenomeno globale: vale miliardi e secondo gli analisti crescerà molto

Negli ultimi mesi, in Italia sta "tenendo banco" la questione dell'IPTV e del pezzotto. Tuttavia, sembra proprio che questa situazione non sia solamente legata al nostro Paese, ma che si tratti di un fenomeno globale in continua crescita.

Infatti, stando a quanto riportato da Global Industry Magazine, il mercato dell'IPTV (Internet Protocol Television) valeva circa 3,83 miliardi di dollari già nel 2016 e si prevede un tasso di crescita molto alto nella finestra 2017-2025. In particolare, stando alle previsioni degli analisti, sembra che il mercato globale dell'IPTV possa arrivare a valere 57,4 miliardi di dollari entro il 2025.

C'è da dire che l'IPTV può essere utilizzato anche per scopi leciti, quindi non è molto semplice fare una distinzione e capire su cosa si siano basati gli analisti per effettuare le loro previsioni. Tuttavia, è chiaro che ultimamente questo metodo di trasmissione stia facendo particolarmente parlare di sé per via di questioni come quella della cosiddetta "Operazione eclissi", che oltre all'Italia ha coinvolto anche buona parte dell'Europa (in particolare Francia, Paesi Bassi, Germania, Bulgaria e Grecia).

È quindi sempre più evidente il fatto che l'IPTV sia un fenomeno che si sta estendendo a livello globale (e non solamente nel nostro Paese). Le previsioni degli analisti si avvereranno? Staremo a vedere.