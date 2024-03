IPTV, le pay tv tremano: entro il 2029 atteso un milione di utenti in più in Italia

Un nuovo studio condotto nel Regno Unito, e pubblicato da Digital TV Research fa tremare le pay tv. Secondo quanto riportato, entro il 2029 le piattaforme che propongono contenuti audiovisivi a pagamento potrebbero perdere un importante fetta di utenti, a favore delle IPTV.

In Italia, nello specifico, le pay tv potrebbero perdere 1,5 milioni di utenti che a loro volta dovrebbero spostarsi verso i sistemi di trasmissione basati su protocolli TCP/IP.

Si tratta di un campanello d’allarme da non sottovalutare, dal momento che con il boom delle IPTV potrebbe verificarsi un incremento della pirateria audiovisiva come il pezzotto. È doveroso sottolineare come la trasmissione tramite IPTV non rappresenti un reato per le reti, ma il protocollo - come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine - negli ultimi anni è stato utilizzato e sfruttato per proporre liste di canali pay dietro abbonamenti da pochi Euro, il che ha spinto nazioni come l’Italia a muoversi con una nuova legge antipirateria e l’attivazione della piattaforma Piracy Shield che blocca tali siti in 30 minuti. Inoltre, negli ultimi giorni AGCOM ha anche promesso multe per gli utenti del pezzotto, con sanzioni che possono arrivare fino a 5000 Euro.

Nello studio si legge che la penetrazione delle pay tv in Europa dovrebbe passare dal 58% di fine 2023 al 53% entro il 2029, un campanello d’allarme da non sottovalutare, ma anche un cambio radicale per il modo di fruire i contenuti.

