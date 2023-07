IPTV e pezzotto, AGCOM approva il blocco dei siti entro 30 minuti

A poche settimane dall’approvazione definitiva della nuova legge contro la pirateria, anche dall’AGCOM è arrivato il via libera definitivo alle modifiche al regolamento per attuare il blocco dei siti web che trasmettono flussi illegali in 30 minuti.

L’annuncio è arrivato in un comunicato stampa dove l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni spiega che le nuove disposizioni le attribuiscono il potere di emanare le “ingiunzioni dinamiche”. In questo modo sarà possibile disabilitare l’accesso ai contenuti pirata nei primi 30 minuti dalla trasmissione dell’evento attraverso il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio ed il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP destinati alle attività illecite.

“Con questa modifica, in perfetta sincronia con le novità introdotte dal Parlamento, Agcom si pone ancora una volta all’avanguardia nel panorama europeo nel contrasto all’attività di pirateria on line” ha dichiarato il relatore del provvedimento, il commissario Massimiliano Capitanio.

AGCOM sarà anche dotata di una nuova piattaforma tecnologica d’intervento automatico che le permetterà di individuare e bloccare anche i singoli utenti, per cui sono previste sanzioni fino a 5mila Euro e tre anni di reclusione. La legge era molto attesa soprattutto alla luce del proliferare degli abbonamenti al così detto pezzotto, che provocano danni ingenti al sistema.