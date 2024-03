IPTV e pezzotto, AGCOM: 'in arrivo multe tra 150 e 5000 mila Euro per chi ha l'ha usato'

Continua la lotta alla pirateria da parte di AGCOM. E se l’attivazione di Piracy Shield ha rappresentato solo il primo step, in quanto ha consentito (e sta consentendo) di disattivare i siti web che trasmettono flussi illegali, il prossimo step è rappresentato dalle multe agli utenti.

Ad annunciarlo è stato il commissario AGCOM, Massimiliano Capitanio, tramite i propri account social dove ha fatto il sunto sulle azioni messe in campo dall’Autorità per bloccare il fenomeno. Si fa anche riferimento alle applicazioni rimosse dal Play Store di Android ed App Store di iOS, ma anche da Amazon ed i motori di ricerca. L’obiettivo, adesso, è soffermarsi sugli utenti che si sono affidati a tali sistemi.

A riguardo, Capitanio ha affermato che “a breve, arriveranno sanzioni da 150 a 5000 euro, e questo, come per tutte le multe, è un passaggio che si vorrebbe evitare ma che si è reso necessario, anche perché chi fa business illegalmente sta facendo credere agli ignari utenti che non succederà nulla”.

Il papà della legge antipirateria ha anche pubblicato il link ad un articolo proveniente dalla Spagna dove si parla delle azioni che il paese iberico ha intenzione di mettere in campo per bloccare l’IPTV ed il pezzotto. Secondo Capitanio, “un fronte comune in Europa non può che far bene”.