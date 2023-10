IPTV e pezzotto, arriva la stretta: da novembre stop e multe per gli utenti

Mentre si avvicina il momento della verità per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A, arrivano delle interessanti indicazioni sul contrasto a quello che secondo l’amministratore delegato della Serie A è il fenomeno responsabile del fallimento delle prime aste per i diritti televisivi: la pirateria.

Secondo quanto trapelato, sarà attiva a novembre la nuova piattaforma di AGCOM che avrà l’obiettivo di bloccare entro 30 minuti i siti web che trasmettono la Serie A in maniera illegale. Il fenomeno manda in fumo ogni anno 1,7 miliardi di Euro ed ha un impatto su circa 10mila posti di lavoro che sono sacrificati sull’altare di tale pratica. Proprio per tale ragione, le autorità hanno messo in campo una stretta per proteggere il settore.

La nuova normativa approvata prevede anche multe più salate per chi trasmette tali segnali: si parla di 3 anni di carcere, oltre che sanzioni fino a 5mila Euro per gli utenti che fruiscono di tali abbonamenti al pezzotto.

“La strada è stata tanta se solo ci ricordiamo di come fu accolto il regolamento Agcom di dieci anni fa” ha affermato il commissario Agcom Laura Aria.

Nella prima giornata di Serie A erano stati identificati 100 siti che trasmettevano via IPTV, ma dal momento che la piattaforma non era stata attivata, non è stato possibile bloccarli.