IPTV e pezzotto, arrivano le multe da 500mila euro: 'traffico da 65mila abbonati'

E' di qualche giorno fa la notizia relativa alle multe da 500mila Euro per l'IPTV e pezzotto, nell'ambito dell'operazione IPTV Special che ha portato a perquisizioni nei confronti di 72 persone e 2 ricevitorie che hanno portato alla scoperta di un traffico da 65mila abbonamenti.

Gli utenti, pagando una somma esigua al mese avevano la possibilità di accedere in maniera abusiva a canali tv e piattaforme online per la fruizione di contenuti audiovisivi e di intrattenimento, tra cui eventi sportivi live. Ad essere sanzionati, sottolinea FAPAV, sono stati i rivenditori per un totale di 500mila Euro.

Proprio la FAPAV (la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Materiali), attraverso una dichiarazione del segretario Federico Bagnoli Rossi ha fatto sapere che "l'’operazione IPTV Special, che ha portato in questi giorni a sanzionare 49 rivenditori di abbonamenti a IPTV illecite (reseller), evidenzia quanto il fenomeno della pirateria digitale stia cambiando. Come FAPAV, insieme alle Forze dell’Ordine, siamo impegnati senza sosta per combattere questo fenomeno illecito, che danneggia fortemente l’industria audiovisiva, l’economia e l’occupazione del nostro Paese, mettendo anche a rischio la sicurezza e la privacy degli utenti che si lasciano convincere dalle invitanti offerte dei reseller. In un momento come quello attuale è fondamentale ripartire dalla legalità e per questo, accanto alle azioni di contrasto, occorre proseguire in un lavoro sinergico tra Guardia di Finanza, Polizia Postale e Istituzioni competenti, al fine di tutelare un comparto industriale da sempre considerato un modello in Italia e all’estero. È quanto abbiamo ribadito anche in occasione del recente evento FAPAV alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento assieme alle associazioni di categoria dell’audiovisivo e alla presenza della Commissaria AGCOM Laura Aria, sottolineando il ruolo che la Federazione ha avuto in questi anni come punto di riferimento per la lotta alla pirateria audiovisiva”.

L'operazione ha portato alla scoperta di quelle che si configurano come vere e proprie organizzazioni che operano con mentalità criminali, utilizzando i proventi messi a disposizione dalla vendita di abbonamenti per finanziare altre forme di illegalità.