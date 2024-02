IPTV e pezzotto, attiva Piracy Shield: domani banco di prova con Inter-Juventus

La data x è scattata e dallo scorso 1 Febbraio 2024 è stata attivata la piattaforma Piracy Shield. La piattaforma, che dovrà garantire un contrasto più energico ed efficace alla pirateria audiovisiva (IPTV e pezzotto), già nella serata di domani si troverà di fronte al primo banco di prova, con Juventus-Inter.

Soddisfatto per l’attivazione l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, secondo cui il “debutto della piattaforma antipirateria rappresenta per la Lega Serie A, e in generale per tutto il mondo dei produttori di contenuti, una svolta fondamentale attesa da tanti mesi. Finalmente diventa concreto il blocco tempestivo dei segnali illegali che hanno finora danneggiato la Serie A procurando oltre 300 milioni di euro all’anno di perdite. Ringrazio in particolare Agcom per l’importante lavoro svolto e per l’impegno profuso da un anno a questa parte per sviluppare e rendere operativa la piattaforma Piracy Shield, unica nel suo genere a livello mondiale”.

Già nella serata di ieri, durante Lecce-Fiorentina, era attiva Piracy Shield e non è chiaro se abbia effettuato già i primi blocchi o meno. Secondo quanto previsto, il sistema dovrà bloccare entro 30 minuti qualsiasi trasmissione pirata ed i siti web segnalati. In questo modo si farà in modo che i flussi illegali vengano bloccati sul nascere.