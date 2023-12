IPTV e pezzotto, nuovo blitz della Polizia: smantellata rete di streaming

Nuova controffensiva della Polizia Postale contro il fenomeno della pirateria televisiva e streaming illegale. Una vasta operazione condotta in numerose città italiane sparse su tutto il territorio nazionale ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 21 persone.

L’indagine, condotta dalla Procura di Catania, ha permesso agli uomini della Polizia di scoprire “una associazione criminale organizzata in modo gerarchico secondo ruoli distinti e ben precisi e con promotori distribuiti sul territorio nazionale e all'estero, avente come finalità la costante distribuzione, a un elevatissimo numero di utenti, in ambito nazionale e internazionale, di palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi, di proprietà delle più note piattaforme televisive quali ad esempio Sky, Dazn, Mediaset, Amazon prime, Netflix ,attraverso il sistema delle IPTV illegali, con profitti mensili per svariati milioni di euro”.

Dalle indagini condotte dalla DDA di Catania è emerso che tali condotte illecite si sono consumate per un lungo arco temporale. Gli indagati, per eludere le possibili indagini si sono affidati a piattaforme di messaggistica crittografata, ma avrebbero anche utilizzato “identità fittizie e documenti falsi” che sarebbero stati usati anche “per l'intestazione di utenze telefoniche, di carte di credito, di abbonamenti televisivi e noleggio di server”.

Scoperta anche una rete di canali, gruppi, account, forum, blog e profili che pubblicizzavano la vendita degli abbonamenti mensili. Le 21 persone indagate sono tra Catania, Messina, Siracusa, Cosenza, Alessandria, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Livorno e Bari. Non è chiaro se siano indagati anche gli utenti.

Ricordiamo che dal prossimo Gennaio 2024 sarà attiva la piattaforma Piracy Shield che avrà l’obiettivo di bloccare i siti web illegali entro 30 minuti.