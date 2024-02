IPTV e pezzotto, il bottino di Piracy Shield: bloccati 65 DNS ed 8 IP nel weekend

Come abbiamo avuto modo di raccontare ieri, Piracy Shield ha bloccato i primi siti web nel weekend di Serie A. Emergono nuove informazioni sul “bottino” che ha portato a casa la piattaforma che avrà l’obiettivo di contrastare l’IPTV e pezzotto in Italia.

Nella fattispecie, è emerso che da venerdì 2 Febbraio grazie a Piracy Shield sono stati bloccati entro 30 minuti dalla segnalazione ben 65 DNS ed 8 indirizzi IP che diffondevano in maniera illegale le partite della 23esima giornata della Serie A.

Soddisfatto il commissario Agcom Massimiliano Capitanio, che attraverso i propri account social ha spiegato che sono stati “abbattuti in diretta, per la prima volta in Italia e in Europa, siti pirata in meno di 30 minuti. Grazie ad una vastissima alleanza tra istituzioni e privati, oggi l'Italia segna un goal contro la criminalità destinato a rimanere nella storia. In questi minuti sono in corso le prime ingiunzioni dinamiche da parte di Agcom nei confronti degli Isp accreditati sulla piattaforma Piracy Shield per oscurare i siti criminali che stanno trasmettendo Lecce Fiorentina senza averne titolo. Un crimine che ruba all'Italia 1,9 miliardi all'anno e toglie ai nostri giovani 10.000 posti di lavoro, oltre a dissanguare le società sportive. Ho voluto personalmente cercare uno dei tanti siti illegali di streaming ed ecco cosa ho trovato: una schermata meravigliosa”.

La piattaforma ovviamente si applica non solo alle partite di calcio, ma a tutti gli eventi sportivi in diretta. Ne abbiamo parlato su queste pagine nel nostro articolo speciale dedicato a Piracy Shield.