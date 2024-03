IPTV e pezzotto, anche chi usa VPN rischia le multe? Cosa sappiamo

Le multe della Guardia di Finanza nei confronti degli utenti che usano l’IPTV continuano a far discutere sul web, e si avvicinano sempre più anche alla luce dell’accordo tra GdF e procura di Roma per procedere con le indagini in maniera ancora più veloce.

Il commissario AGCOM infatti ha evidenziato che “l'accordo tra Finanza e Procura di Roma” ha l’obiettivo di “favorire l'identificazione degli utenti”. Il nuovo protocollo ha l’obiettivo di velocizzare l’applicazione della legge 93/2023 che appunto prevede multe fino a 5000 Euro: “constatare che motori di ricerca, store digitali e piattaforme di shopping agevolano (anche inconsapevolmente) i contatti tra utenti e contenuti illegali non è mettersi contro Vlops e Vloses, ma sollecitare maggior collaborazione come tra l'altro prevedono molte policies interne” ha affermato Capitanio.

Le sanzioni vanno da 150 a 5000 Euro, ma ad essere interessati potrebbero essere anche gli utenti “abbonati” all’IPTV che si nascondono dietro una VPN, per aggirare Piracy Shield. La VPN, per chi non lo sapesse, funge da intermediario, ed ha l’obiettivo di far restare i due indirizzi privati. Ovviamente si tratta di un sistema che rende più difficoltosa l’azione di intercettazione degli utenti, ma non impossibile. Non è infatti da escludere infatti che l’accordo tra Finanza e Procura possa interessare anche chi usa le VPN: smascherare gli utenti infatti non è una mission impossible ed anche in passato lo stesso commissario AGCOM aveva affermato che “chi usa VPN non è un utente inconsapevole ma sa di commettere un reato. E quindi rischia una sanzione fino a 5.000 euro”.

