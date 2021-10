IPTV e pezzotto, condanne e maxi risarcimenti in Italia: si stringe il cerchio

Continua la controffensiva delle autorità italiane contro il fenomeno dell'IPTV in Italia. Dopo il primo blocco dinamico di qualche giorno fa, il giudice del Tribunale di Cagliari, Cristina Ornano, ha comminato le prime condanne nei confronti di due persone.

Nello specifico, due persone di 70 e 41 anni sono state condannate ad un anno e dieci mesi di reclusione per aver trasmesso programmi criptati di Mediaset Premium e Sky Italia attraverso una piattaforma di streaming di IPTV.

Come riferito dall'agenzia Ansa nella nota che potete leggere attraverso il link in fonte, questa sentenza arriva a seguito di un'indagine condotta dal Pubblico Ministero Giacomo Pilia, una delle prime in Italia di questo tipo ed a focalizzarsi sulle IPTV. Le due persone indagate erano state accusate di aver predisposto un sistema di reti telematiche per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore che si traduceva nella possibilità per gli "abbonati" di accedere alla programmazione delle due pay tv a prezzi molto contenuti.

Sostanzialmente quindi veniva ripreso il meccanismo tipico delle IPTV che negli ultimi anni sono purtroppo diventate sempre più diffuse in Italia.

Ai due imputati è stata contestata la violazione del diritto d'autore, mentre non è chiaro quanti utenti fossero abbonati a tale servizio. E' previsto anche un risarcimento a Sky ed Mediaset, che sarà stabilito in sede civile ma che ora è stato momentaneamente quantificato per 145 mila Euro per ciascuna pay tv.

Continua quindi incessantemente il focus delle autorità contro un fenomeno che provoca ogni anno danni ingenti all'industria. Ad inizio anno la Lega Calcio aveva puntato i fari sugli utenti abbonati alle IPTV.