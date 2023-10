IPTV e pezzotto: ecco cosa rischia chi usa VPN per guardare il calcio illegalmente

Sono passate poche ore dall’annuncio che da Novembre sarà attiva la piattaforma anti IPTV di AGCOM ed emergono nuove indicazioni sui rischi per gli utenti che nonostante la stretta continueranno ad affidarsi ai sistemi d’IPTV e pezzotto per guardare illegalmente il calcio.

Con un post pubblicato sul proprio account ufficiale LinkedIn, il commissario AGCOM Massimiliano Capitanio ha spiegato che nel corso del convegno su copyright e pirateria organizzato da FAPAV è stato specificato che non saranno i sistemi di VPN a proteggere gli utenti da possibili sanzioni.

Nella fattispecie, il commissario osserva che la legge 93/2023 approvata dal Parlamento e che disciplina proprio le sanzioni per coloro che vengono colti in flagrante, ha proprio colto nel segno. Coloro che usano VPN infatti non sono da intendersi come utenti inconsapevoli di commettere un reato, in quanto si affidano proprio a tali sistemi per “nascondersi”. Di conseguenza, i rischi sono di incappare in sanzioni fino a 5mila Euro.

La precisazione è risultata doverosa in quanto, come osservato da Capitanio, “le organizzazioni criminali, che gestiscono il business della pirateria”, starebbero invitando i loro clienti ad utilizzare VPN per nascondersi. Secondo il numero uno di Agcom, questo invito rappresenta una vittoria in quanto vuol dire che la legge è efficace.