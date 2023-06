IPTV e pezzotto in crescita per gli eventi sportivi: +9% rispetto al 2021

Ipsos ha annunciato i risultati di una nuova indagine sulla pirateria audiovisiva e sportiva condotta per conto di FAPAV, e presentata in occasione degli “Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità, sicurezza e intelligenza artificiale. Industrie dei contenuti, consumi culturali e comportamenti illeciti”.

I dati confermano come la pirateria sia, purtroppo in crescita e rispetto al 2021 con 30 milioni di atti in più, con una crescita del 26% per quelli riguardanti gli eventi sportivi dal vivo. Nel 2022 si stimano circa 345 milioni di atti illeciti, 30 milioni in più rispetto all’anno precedente con una crescita del 9%.

FAPAV ed IPSOS riferiscono che l’incremento è spinto soprattutto dagli sport live che hanno fatto registrare un incremento del 26% degli atti di pirateria. Seguono i programmi TV con un +20% rispetto al 2021 e le serie tv/fiction, che nell’ultimo anno hanno registrato un incremento degli atti di pirateria del 15%.

A livello di contenuti, i film si confermano essere i più piratati con il 35% di atti di pirateria audiovisiva.

Nel corso dell’evento si è parlato anche della proposta di legge contro la pirateria approvata lo scorso marzo dalla Camera dei Deputati e che conferisce maggiori poteri all’AGCOM e sanzioni più corpose.

“La ricerca presentata oggi da Nando Pagnoncelli e riferita al 2022 evidenzia come il fenomeno della pirateria nel nostro Paese sia in continua evoluzione, sfruttando lo sviluppo tecnologico anche a fini illeciti, come dimostra il recente dibattito in merito alla relazione tra copyright e intelligenza artificiale. Anche i numeri di quest’anno, ci stimolano, come FAPAV a confermare il nostro impegno nel sostenere le Industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali e nel lavorare con le Istituzioni - già molto sensibili al tema - per la definizione ed applicazione di nuovi strumenti preventivi di efficace contrasto alla pirateria ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV.

“Oltre alle necessarie azioni di enforcement e all’approvazione della nuova legge antipirateria, che ci auguriamo possa essere licenziata a strettissimo giro, come Federazione continuiamo a promuovere attività di sensibilizzazione e campagne di educazione a sostegno della legalità. Si inserisce in questo contesto “Il Cinema Siete Voi”, la nuova campagna contro il fenomeno del camcording promossa da FAPAV in collaborazione con ANEC, ANICA e MPA, dedicata al pubblico in sala e che mira a sensibilizzare lo spettatore sul tema dell’illecita registrazione dei film al cinema. L’altra campagna a supporto dell’industria audiovisiva promossa da FAPAV insieme a ANEC, ANICA, APA, MPA e UNIVIDEO, e che sarà lanciata durante la Mostra del Cinema di Venezia, è la seconda edizione di “We Are Stories”, una serie di spot con protagoniste alcune giovani professioniste che raccontano come il loro amore per l’audiovisivo le abbia spinte a realizzare i loro sogni. Occorre lavorare in modo sinergico per favorire da una parte l’ampia offerta legale dei contenuti audiovisivi, dall’altra per arginare il fenomeno della pirateria che come emerge dai dati presentati questa mattina continua a rappresentare un serio freno allo sviluppo industriale ed economico del nostro Paese” ha concluso Bagnoli Rossi.

“La collaborazione tra FAPAV e Ipsos prosegue da diversi anni e nel tempo abbiamo imparato a conoscere sempre più nel dettaglio il problema della pirateria. Nella rilevazione di quest’anno abbiamo approfondito il tema della percezione del danno da parte dei pirati ed emerge chiaramente che chi pirata non è pienamente consapevole del danno che sta arrecando all’industria audiovisiva e soprattutto ai lavoratori che ne fanno parte. È perciò importante, come auspicato anche da Federico Rossi Bagnoli, continuare nella campagna di sensibilizzazione sul tema. Oltre a ciò, anche quest’anno si conferma l’efficacia del blocco dei siti per scoraggiare la pirateria. È bene quindi proseguire in questa direzione per far sì che sempre più pirati optino per una visione tramite mezzi legali dei contenuti di interesse. La pirateria purtroppo resta un problema ancora presente nel panorama italiano, ma tramite l’educazione e le attività di deterrenza è possibile arginarlo ed è questa la sfida più grande che deve affrontare l’industria audiovisiva nei prossimi anni” ha dichiarato Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia.