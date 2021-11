IPTV e pezzotto: crescono le vendite su Telegram, DAZN il più piratato

Nel giorno in cui si parla del possibile stop alla condivisione di DAZN, Il Sole 24 Ore fa il punto sulla vendita di abbonamenti illegali che permettono di accedere a servizi a pagamento.

Emerge che la piattaforma dove proliferano le vendite di "abbonamenti" è Telegram, grazie a sistemi come bot e canali. Facendosi un giro nell'applicazione è possibile trovare a prezzi ridotti abbonamenti per DAZN, Netflix, Spotify e Disney+.

Il servizio più piratato è DAZN, che da quest'anno trasmette tutta la Serie A in diretta ed in streaming, il quale è divenuto l'oggetto del desiderio degli appassionati di calcio che non vogliono pagare il prezzo pieno. Gli abbonamenti vengono venduti a 2,5 Euro al mese in media, un prezzo dieci volte più basso rispetto a quello di listino di 29,99 Euro. In un canale Telegram che conta oltre 30mila iscritti, i gestori si descrivono come "esperti in questo campo da anni nella vendita di account DAZN e tanto altro" e promettono altre sottoscrizioni a 10 Euro al mese.

I pagamenti avvengono attraverso PaySafeCard ma anche buoni Amazon, che permettono di eludere i controlli. In alcuni casi però si tratta di vere e proprie truffe, venute a galla da quando DAZN ha eliminato il mese di prova.