IPTV e pezzotto, un esperto: 'Piracy Shield uno degli strumenti più avanzati al mondo'

Mentre il presidente della Lega Serie A ha parlato nuovamente di Piracy Shield, ed avvertito coloro che utilizzano il pezzotto che le attenzioni delle autorità sono anche su Telegram, l’esperto Paolo Marzano ha fatto il punto sul funzionamento della piattaforma.

Il professore di proprietà intellettuale presso l’Università Luiss Guido Carli, oltre che membro del Comitato Consultivo per il Diritto d’Autore presso il MIC, ha promosso il lavoro portato avanti dalla Lega Serie A e le autorità e anche da Piracy Shield che definisce uno degli strumenti più avanzati al mondo.

Intervistato da Il Corriere della Sera, Marzano ha spiegato che “le leggi ordinarie dello Stato non si giudicano nell’arco di due mesi. Gli incidenti fin qui capitati, irrisori dal punto di vista statistico e subito riparati, onestamente non mi spaventano. E certo non cancellano i risultati lusinghieri ottenuti”. Promossa anche la tempestività con cui agisce Piracy Shield, con un blocco in 2-3 minuti dalla segnalazione, mentre “l’individuazione è invece più complessa: si deve accertare la natura univocamente illecita degli indirizzi da bloccare. Con l’Agcom, vi è uno strumento, il reclamo, utilizzabile quando viene ingiustamente bloccato un sito”.

Gli hacker hanno pubblicato invece opinioni diametralmente differenti su Piracy Shield, che è stato definito “uno strumento di censura mascherato”, a seguito degli errori in cui è incappata e di cui abbiamo parlato anche su queste pagine.

