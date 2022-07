IPTV e pezzotto, la FAPAV: 'necessario approvare subito una nuova legge anti pirateria'

Si è tenuta negli scorsi giorni la riunione del Tavolo Tecnico Istituzionale del Mondo dello Sport convocato dalla Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, a cui hanno partecipato i principali rappresentati delle istituzioni e per la prima volta la FAPAV.

Oltre ad esponenti di Mef, Mise, Ministero del Lavoro, Inps, Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate, infatti, si è registrata anche la presenza del Presidente della FAPAV Federico Bagnoli Rossi, il quale ha illustrato ai presenti gli ultimi dati sulla pirateria audiovisiva in Italia.

Bagnoli Rossi, nella fattispecie, ha osservato che “secondo gli ultimi dati della ricerca FAPAV/Ipsos il consumo pirata di contenuti sportivi è aumentato dal 10% del 2019 al 15% del 2021. Per la prima volta, inoltre, abbiamo stimato il danno causato dalla pirateria degli eventi sportivi live e che ammonta a 267 milioni di euro”. Proprio per tale ragione, il numero uno della FAPAV ha spiegato che “è necessario implementare ed aggiornare le procedure di enforcement in un contesto che è in continuo mutamento anche dal punto di vista tecnologico e dove è sempre più fondamentale la tempestività delle azioni di contrasto, soprattutto nei confronti di un contenuto, come quello live, il cui valore economico è massimo in occasione dello svolgimento dello stesso”.

Non si tratta della prima volta che i rappresentanti del mondo dell’entertainment fanno appello alle istituzioni affinchè approvino subito una nuova legge nazionale in materia di antipirateria, e per tale ragione il presidente FAPAV ha osservato che “l’auspicio è che l’iter della Legge possa proseguire speditamente portando ad un necessario adeguamento degli strumenti a disposizione”.

I danni apportati dalla pirateria all’industria sono importanti: un rapporto pubblicato lo scorso marzo mostra che in Italia ci sono 2 milioni di abbonamenti IPTV illegali.