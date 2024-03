IPTV e pezzotto, la Finanza fa sul serio: 15 persone finiscono in Tribunale

Nonostante uno studio abbia mostrato che le minacce di multe contro chi usa l’IPTV potrebbero essere inefficaci, la Guardia di Finanza fa sul serio grazie al nuovo impianto normativo introdotto di recente dal nostro paese, che prevede pene fino a 5000 Euro per i trasgressori.

È notizia delle scorse ore che, a seguito di un’operazione delle Fiamme Gialle avvenuta nel 2024 da parte del Nucleo di Ancona, delle 15 persone rinviate a giudizio, 14 hanno scelto il rito abbreviato, mentre il rivenditore degli abbonamenti al pezzotto ha chiesto il patteggiamento.

Il presidente della FAPAV, Federico Bagnoli Rossi, nel constatare la propria soddisfazione per quanto avvenuto, evidenzia che come “ci troviamo dunque davanti ad una crescita della percezione del reato, come già evidenziato anche dalle nostre indagini annuali condotte insieme ad Ipsos, e parallelamente ad un aumento della consapevolezza che compiere illeciti in violazione del Diritto d'Autore può costare. Questo grazie all'importante lavoro compiuto ogni giorno dalle Forze dell'Ordine, supportato anche dalla nostra organizzazione, rafforzato dalla grande attenzione che tutti gli organi istituzionali e i detentori dei diritti mostrano per contrastare in modo tempestivo ogni forma di illecito”.

Nelle scorse ore è anche stato ufficializzato un accordo tra Finanza e Procura di Roma per facilitare le indagini.

