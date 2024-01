IPTV e pezzotto, è finita. De Siervo: 'da Febbraio attivo il sistema Piracy Shield'

La sentenza del Tar del Lazio sul regolamento anti pirateria potrebbe rappresentare uno spartiacque importante nella lotta all’IPTV e pezzotto, dal momento che ha riconosciuto all’Agcom l’autorità per disattivare il segnale in 30 minuti. In quest’ottica si aggiungono le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo.

Il dirigente ha infatti affermato che tale sentenza “demolisce il ricorso di Assoprovider e dà finalmente il via libera alla messa a terra di un’attività che aspettiamo da anni per contrastare la trasmissione illegale delle partite di Serie A”. Inoltre, De Siervo ha approfittato di tale occasione per annunciare l’imminente attivazione del sistema Piracy Shield che sarà attivo da febbraio.

De Siervo osserva come “abbiamo sventato anche l’ultimo tentativo dei “soliti furbetti” di bloccare l’entrata in azione della piattaforma anti pirateria. Ci aspettiamo che finalmente, dopo mesi di attesa, entri in funzione da febbraio il sistema machine to machine che permetterà di interrompere in breve tempo i siti pirata segnalati dai titolari di diritti”. La lotta alla pirateria rappresenta uno dei focus principali dell’ad della Lega Serie A, che ha osservato come causi 300 milioni di Euro di danni all’anno per il calcio italiano.



Il sistema Piracy Shield è già stato utilizzato in alcuni test ed ha dimostrato di essere efficace: la fine dell'IPTV e pezzotto potrebbe essere vicina.