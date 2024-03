IPTV e pezzotto, hackerata Piracy Shield: 'è uno strumento di censura mascherato'

A pochi giorni dalle segnalazioni secondo cui Piracy Shield starebbe bloccando il CDN più gran del mondo, su Github è spuntata una nuova repository battezzata “Fuck Piracy Shield” che, come suggerisce il nome, vuole lanciare un messaggio chiaro ad AGCOM ed alle autorità contro la piattaforma anti-pezzotto.

Come si legge direttamente nella repository Github, dove è stato pubblicato anche il sorgente, gli hacker sostengono che Piracy Shield “non è solo un tentativo all’italiana di combattere la pirateria online, ma è anche una pericolosa porta verso la censura”. Nel comunicato, diffuso sia in italiano che in inglese, il gruppo che ha pubblicato la documentazione sottolinea come il blocco indiscriminato di siti web ed indirizzi IP “costituisce un pericolo immenso, aprendo la strada a una censura incontrollata sotto il pretesto dell'applicazione delle leggi sul copyright”.

Nella visione degli hacker, “concedere alle autorità il potere incontrollato di bloccare contenuti online, Piracy Shield rappresenta una minaccia significativa alla libertà di espressione e all'accesso alle informazioni. Questo approccio draconiano non solo fallisce nel combattere efficacemente la pirateria, ma mina anche i principi democratici fondamentali”.

Alla luce di ciò, questi etichettano Piracy Shield come uno strumento di censura mascherato da soluzione anti pirateria, oltre che “il risultato di incompetenza tecnica ed eccessiva burocrazia, una costante nel governo italiano”.

