IPTV e pezzotto: 'in arrivo multe fino a 25mila Euro per gli utenti'

A qualche giorno dalla nuova operazione della GDF contro l'IPTV, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha voluto nuovamente mettere in guardia gli utenti dai rischi associati all'utilizzo di questi sistemi non legali di accesso ai contenuti, ed ha preannunciato multe pesantissime.

"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo in sinergia con la Procura della Repubblica nel campo del contrasto alla pirateria audiovisiva" ha affermato il dirigente sull'operazione The Net delle Fiamme Gialle, che "è un passo in avanti ulteriore della nostra battaglia quotidiana perché grazie al sequestro del database di questi criminali sono individuati i fruitori finali che saranno a loro volta denunciati e perseguiti con sanzioni da 2.500 fino a 25 mila euro".

De Siervo ha affermato che si tratta di "un'operazione di grandissima importanza", arrivata a seguito dell’attività di "monitoraggio antipiracy e di analisi del fenomeno lesivo svolta dalla Lega Serie A, attraverso la collaborazione del partner tecnico DcP, è stato possibile individuare i soggetti italiani a capo di un’organizzazione malavitosa che gestiva con ogni mezzo un sistema di IPTV illegali in grado di servire oltre 50 mila utenti".

Nel corso dell'operazione le Fiamme Gialle hanno proceduto alla denuncia di 3 persone, responsabili di aver messo su un'organizzazione per gestire la trasmissione delle partite, ma ha già preannunciato che nelle prossime ore procederà all'identificazione degli utenti.