IPTV e pezzotto, con la nuova legge gli utenti rischiano fino a tre anni di carcere

Con l’approvazione della nuova legge contro la pirateria, arrivata ieri dopo il via libera definitivo del Senato, gli utenti che si affidano a sistemi come IPTV e pezzotto per la visione delle partite del campionato rischiano fino a tre anni di carcere.

Il concetto è stato ribadito anche dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ovviamente soddisfatto per questo passaggio fondamentale: “finalmente dopo oltre quattro anni di lavoro è stato compiuto il passo definitivo per l’oscuramento dei siti pirata in tempo reale. Per il nostro mondo l’approvazione dell’impianto in Senato significa realizzare il gol decisivo nell’infinita battaglia contro la pirateria: la chiusura dei segnali illegali durante la trasmissione delle partite” ha affermato, rimarcando che il nuovo quadro normativo consentirà di bloccare più rapidamente la trasmissione pirata delle partite, grazie ai maggiori poteri conferiti ad AGCOM.

Proprio AGCOM sarà dotata di una piattaforma tecnologica d’intervento automatico che, appunto, permetterà di individuare e bloccare anche i singoli utenti, che rischiano fino a 5mila Euro e tre anni di carcere. Secondo De Siervo, grazie a questa legge di cui si è dotata l’Italia si potrà salvare più di un miliardo di Euro. Una cifra mostruosa, che viene tolta al sistema calcio che rappresenta una delle principali industrie del nostro paese.