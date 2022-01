IPTV e pezzotto. nuovi maxi blitz della Finanza: 500 mila utenti rischiano le multe

Nuovo maxi blitz della Guardia di Finanza contro l'IPTV e pezzotto. Secondo quanto riferito dai colleghi di Digital-News, la Procura della Repubblica di Milano ha delegato le Fiamme Gialle del distaccamento di Milano ad eseguire diverse perquisizioni sul territorio nazionale nell'ambito dell'operazione "The Net".

Queste indagini ed azioni hanno l'obiettivo di contrastare il fenomeno della pirateria audiovisiva tramite IPTV e seguono quelle effettuate nel settembre 2020. Complessivamente, è stato bloccato l'accesso per 500mila utenti a piattaforme di IPTV che trasmettevano contenuti a pagamento dietro somme esigue.

Le perquisizioni hanno portato allo smantellamento dell'infrastruttura tecnologica che effettuava la diffusione in maniera completamente illegale via internet dei segnali delle pay tv.

Ad essere perquisite sono state le abitazioni di 20 soggetti indagati, residenti in Toscana, Emilia-Romagna, Campania e Calabria, a cui è stata contestata la violazione della legge sul copyright. Le operazioni hanno portato alla scoperta di un sistema organizzato che si occupava della gestione dei pagamenti, del procacciamento di utenti e la distribuzione illegale di contenuti audiovisivi de lpalinsesto Sky.

Non si tratta della prima controffensiva di questo tipo: lo scorso anno erano arrivate le prime maxi multe per l'IPTV ed i militari avevano posto l'attenzione anche verso gli utenti. A Maggio 2021 avevamo parlato su queste pagine delle multe arrivate a 2mila utenti italiani dell'IPTV.



Soddisfatta per l'operazione Sky, che tramite un portavoce ha spiegato che “la Guardia di Finanza ha il pieno sostegno di Sky nella sua attività di contrasto alla pirateria audiovisiva e accogliamo con favore l’operazione di oggi, l’ultima di una serie di azioni sempre più efficaci volte a porre fine a questo fenomeno illegale. La pirateria audiovisiva non solo finanzia la criminalità organizzata e colpisce negativamente le industrie creative, ma comporta anche rischi reali per gli utenti finali”.