IPTV e pezzotto, maxi operazione in Italia: oscurati 1,5 milioni di utenti, 45 denunce

E' stata denominata "Operazione Blackout" l'ultimo maxi raid condotto dalla Polizia Postale contro lo streaming illegale e pezzotto. Ad essere interessati 1,5 milioni di utenti, a cui sono stati oscurati gli "abbonamenti" ai siti web che consentivano di visualizzare contenuti coperti dal diritto d'autore. Sono scattate però anche 45 denunce.

Tali contenuti venivano ritrasmessi da varie piattaforme, tra cui Sky, DAZN, Mediaset e Netflix e come avvenuto anche in passato, permettevano di visualizzare a prezzi esigui partite, ma anche film, serie tv ed altro.

I provvedimenti sono stati eseguiti in varie città italiane, e la Procura e Polizia Postale hanno impiegato 200 specialisti provenienti da 11 compartimenti regionali. La disattivazione e sequestro della centrale ha portato al blocco dell'80% del flusso illegale di IPTV in Italia. Nel rapporto si legge che l'associazione si basava su uno schema piramidale in cui operavano in contemporanea diversi soggetti.

Secondo quanto riportato da La stampa, "le investigazioni si sono avvalse di complesse attività di analisi informatiche, documentali, riscontri bancari e servizi di osservazione ed appostamento", e nelle abitazioni di alcuni indagati sarebbe stato sequestrato anche denaro in contante per decine di migliaia di Euro provenienti proprio da tali traffici.

Lo scorso Gennaio, la Lega Calcio aveva puntato i fari sui fruitori dell'IPTV, minacciando possibili sanzioni.